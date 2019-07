Jährlich würden hunderttausende neue Bäume gepflanzt. Mehr sei kaum möglich, weil der Bestand an Saatgut und Jungbäumen begrenzt sei. Die Anzahl von insgesamt etwa 670.000 gepflanzten Buchen im Jahr 2018 spiegle die nochmals verstärkten Bemühungen wider, sagte Schwarz. Davon seien allein 410.000 Pflanzen auf den sachsen-anhaltischen Teil des Nationalparks entfallen.

In großen Teilen des Nationalparks dürfe sich die Natur frei entfalten. Im Moment sei der natürliche Waldwandel vom ehemaligen Wirtschaftswald, bestehend aus Fichten, hin zum wilden naturbelassenen Mischwald zu erleben, sagt Schwarz. In den Hochlagen ab 700 Metern sei die Fichte von Natur aus heimisch, deshalb werde sie in diesen Gebieten auch weiter die Hauptbaumart bleiben. Neben jungen Fichten wachsen im Nationalpark Harz nun zudem Laubbäume wie Eberesche, Bergahorn oder Weide.