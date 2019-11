Das Grenzdenkmal zwischen Wülperode und Wiedelah in Niedersachsen gehört zu den wenigen Anlagen, die im Originalzustand erhalten sind. Es ist erst vor wenigen Wochen, am Tag der deutschen Einheit, eröffnet worden. Jetzt, in der Nacht auf den 9. November, wurde es beschädigt. Die aktuelle Situation vor Ort: Drei Hinweistafeln wurden abmontiert und eine in Richtung der Oker geschleppt. Außerdem wurde ein Hinweisschild an der Straße, das auf den Verlauf der früheren Grenze aufmerksam macht, umgeflext. Das bestätigte die Polizei.