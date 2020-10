Das Landgericht Magdeburg hat am Donnerstag das Urteil im Prozess um einen Angriff auf eine Joggerin gesprochen. Ein 31-jähriger Mann hatte im Mai eine 53-jährige Joggerin in einem Park in Quedlinburg mit einer Tasche zu Boden geschlagen und weiter auf sie eingeschlagen. Das Gericht hat ihn zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt.