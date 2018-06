Auf diesen Anblick hätte Ortsbürgermeister Klaus Bogoslaw gern verzichtet. Am Ostersonntag gegen 8 Uhr stand er vor den Trümmern der "Kartoffelvase". Anwohner hatten ihn, der auch Vorsitzender des Schloss-Fördervereins ist, benachrichtigt. "Völlig zertrümmert, fast Totalschaden", erinnert sich Bogoslaw.

Letzte Arbeiten an Ort und Stelle: Die in zwei Teilen angelieferte Vase muss zusammengesetzt werden. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Für die Einwohner von Hessen ist die Vase etwas ganz Besonderes. In der Vase soll eine der drei ersten Kartoffelpflanzen Norddeutschlands eingepflanzt worden sein. Die Pflanzen hatte 1586 der Braunschweiger Herzog Julius vom englischen König geschenkt bekommen. Damals wurden Kartoffeln als Zierpflanzen kultiviert. Eine der Pflanzen wurde im Schlosspark von Hessen in die noch heute erhaltene Vase gepflanzt, so die Legende.