Gegen einen 38-Jährigen aus dem Raum Halberstadt ist Haftbefehl erlassen worden. Dem Mann wird schwerer sexueller Missbrauch eines Mädchens vorgeworfen. Wie die Polizei in Köln am Donnerstag mitteilte, hat ein Ermittlungsrichter in Quedlinburg die Anordnung ausgesprochen. Die Ermittler in Köln sind für umfangreiche Auswertungen von Chats mit Kindern und Jugendlichen zuständig – auch außerhalb von Nordrhein-Westfalen.