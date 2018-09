Wegeleben im Landkreis Harz 17 Menschen bei Unfall mit Schulbus verletzt

Bei einem Unfall mit einem Schulbus sind am Dienstagmorgen 17 Menschen verletzt worden, darunter mehrere Kinder. Das hat ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT an der Unfallstelle gesagt. Demnach war in Wegeleben im Landkreis Harz ein Lkw mit dem Bus zusammengestoßen. Der Unfall habe sich gegen 6:55 Uhr ereignet.