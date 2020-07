Am Sonntag ist im Harz ein neuer Landrat gewählt worden. (Symbolbild)

Am Sonntag ist im Harz ein neuer Landrat gewählt worden. (Symbolbild)

Am Sonntag ist im Harz ein neuer Landrat gewählt worden. (Symbolbild) Bildrechte: imago images / Eibner

Bis 18 Uhr konnten die Wahlberechtigten im Landkreis Harz am Sonntag für ihren neuen Landrat abstimmen . Die Halberstädter konnten zudem einen neuen Oberbürgermeister wählen. Nun sind die Wahllokale geschlossen, in denen wegen des Coronavirus besondere Hygienemaßnahmen galten.

Etwa 185.000 Wahlberechtigte im Landkreis Harz konnten am Sonntag aus drei Männern und einer Frau einen neuen Landrat wählen. Der amtierende Landrat, Martin Skiebe (CDU), ist aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Wahl angetreten. Diese vier Kandidaten hatten sich aufstellen lassen:

Bereits im Vorfeld der Wahl zeichnete sich eine höhere Briefwahl-Beteiligung ab. Während sich bei der vorherigen Wahl 2013 lediglich etwa 8.000 per Briefwahl beteiligt hatten, waren es in diesem Jahr etwa 12.000. Der Wahlleiter hatte wegen der Corona-Pandemie zur Briefwahl geraten. In den Wahllokalen galt wegen des Virus ein Sicherheitsabstand zwischen allen Personen und das Tragen einer Maske war empfohlen.