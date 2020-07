Der Landkreis Harz hat am Sonntag für einen neuen Landrat abgestimmt. Zugleich ist in Halberstadt ein neuer Oberbürgermeister gesucht worden. Thomas Balcerowski (CDU) liegt kurz vor Ende der Auszählung mit 55,92 Prozent der Stimmen überraschend deutlich und uneinholbar vorn. Im Vorfeld hatte sich eine Stichwahl angedeutet.

Bei der OB-Wahl in Halberstadt läuft indes alles auf eine Stichwahl hinaus. Diese soll am Sonntag in zwei Wochen, also am 19. Juli, stattfinden.