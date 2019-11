Mehrere Harzer Bürgermeister und der Landrat des Landkreises Harz erwarten daher sofortiges Handeln vom Land Sachsen-Anhalt. Sie haben Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Freitag eine Resolution übergeben. Im Schreiben fordern sie: Ein Aktionsplan gegen die Waldschäden im Harz. Unterschrieben haben Landrat Martin Skiebe (CDU) sowie die Bürgermeister von Harzgerode, Ilsenburg, Oberharz am Brocken, Quedlinburg, Thale, Schierke, Südharz und Wernigerode. Die Harzer CDU-Landtagsabgeordneten Bernhard Daldrup und Ulrich Thomas haben die Resolution eingereicht. Die Waldschäden seien allein nicht zu stemmen, sind sich der Landrat und die Bürgermeister einig. Deshalb fordern sie einen Krisenstab auf Landesebene. Die Bürgermeisterin von Schierke, Christiane Hopstock (CDU), sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Es muss hier eine Strategie geben und es muss gemeinsam etwas gemacht werden." Und diese Zusammenarbeit sollte vom Land koordiniert werden. Weitere Forderungen sind ein Sonderfonds für den Harz und ein tragfähiges Gesamtkonzept für die Wirtschaft im Harz.

Um so große Waldschäden künftig eindämmen zu können, soll der Wald in Sachsen-Anhalt klimastabil gemacht werden. Zum Beispiel wird geprüft, ob die Weißtanne die Wälder stabilisieren kann: Diese Baumart kann durch ihre Wurzeln auch auf Wasser in tieferen Erdschichten zurückgreifen. Im Nationalpark Harz soll der vor Jahrzehnten gepflanzte reine Fichtenwald in einen naturnahen, stabileren Mischwald mit vielen Buchen umgewandelt werden.