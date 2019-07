Der Waldbesitzerverband geht gegen eine Borkenkäfer-Kampagne des Nationalparks Harz vor. Der Vorsitzende Franz Prinz zu Salm-Salm teilte MDR AKTUELL mit, dass er eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Nationalparkleiter und Umweltministerin Claudia Dalbert eingereicht habe.

Empörung über Verniedlichung des Schädlings

In einem Schreiben an Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) zeigen sich die Waldbesitzer über eine Verniedlichung des Borkenkäfers empört. Es geht um Aufkleber, auf denen ein Borkenkäfer den Namen "Berti" habe und mit den Worten "Ich schaffe Wildnis" zitiert wird.



Die privaten Waldbesitzer nennen das angesichts der Schäden, die der Borkenkäfer anrichtet, respekt-, empathie- und verantwortungslos. Während die privaten Waldbesitzer existenziell am Boden seien, gebe das Land Steuergelder für eine solche Kampagne aus.

Ein gefundenes Fressen für den Schädling

Berti Borkenkäfer ist nur ein Teil einer größeren Kampagne. Bildrechte: MDR/Elke Kürschner Denn der Borkenkäfer hat auch schon im Nationalpark zugeschlagen und ersichtliche Schäden hinterlassen. Dort sind 80 Prozent der Bäume Fichten, vielfach Monokulturen, und damit ein gefundenes Fressen für den Borkenkäfer. Die anhaltende Trockenheit befördert zudem die Verbreitung des Schädlings.



Der Nationalpark hat die Kritik der Waldbesitzer am Mittwochvormittag zurückgewiesen. Parkleiter Andreas Pusch sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir verstehen unseren Berti Borkenkäfer in keiner Weise als Provokation." Die Comicfigur sei Teil einer Kampagne mit zehn Motiven und schon länger auf dem Markt. Der Borkenkäfer werde in keiner Weise herausgehoben. Mit dieser Kampagne sollen Kinder und Jugendliche an die Wildnis im Harz herangeführt werden.

Klimafolgen richten mehr Schäden an

Pusch betonte: "Auch in meinen Augen ist der Borkenkäfer ein Schädling." Aber jedes Tier habe zwei Seiten. Im Nationalpark sei der Borkenkäfer kein Problem. Stattdessen sorge er sorge dafür, dass die "Entwicklung hin zu mehr Wildnis schneller stattfindet". Auch er sei in großer Sorge um die Entwicklung des Waldes. Es sei außerordentlich schwierig, was sich in den letzten Jahren entwickelt habe. Für Pusch sind das aber eher Klimafolgen. Als Beispiel nannte er große Flächen, auf denen Buchen absterben. Das liege am Klima. Der Borkenkäfer sei dafür nicht verantwortlich.

So wird der Schädling im Nationalpark auch bislang kaum bekämpft. Stattdessen setzt man den Angaben zufolge auf den natürlichen Waldumbau, also die eigene Regeneration des Waldes.