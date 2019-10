Man kann das natürlich auch unter anderen Aspekten sehen. Man kann sagen, in den Hochlagen des Nationalparks kann man es der natürlichen Dynamik überlassen und der Wald regeneriert sich. Es ist dann lediglich eine Frage der Zeit. Aber es dauert. Und wir wollen natürlich auch im nächsten Jahr wieder viele Gäste hier haben. Und wenn man in den Harz fährt, dann will man insbesondere hierher, um Wald zu haben.

Oder man geht den anderen Weg und das ist hier sicher angeraten, dass man schnellstmöglich ein Aufforstungsprogramm startet. Die Baumarten sind aber in der heutigen Zeit schwer zu definieren. Wir sind bislang in der Vergangenheit davon ausgegangen, dass insbesondere die Buche und der Ahorn widerstandsfähiger sind.

Damals war die Strategie des Nationalparks, dass man in diese Fichten-Monokulturen Initiale schafft. Also auf kleinerer Fläche Laubbäume pflanzen, wie die Buche oder den Ahorn, um diese monostrukturierte Waldfläche zu durchbrechen. Denn gleichaltrige Baumbestände gleicher Baumart sind anfällig gegen ein einziges Insekt. Aber ein Baum ist wie ein kleines Kind, es braucht Zeit zum Wachsen. Das Anpflanzen war vor 25 Jahren und jetzt sind die Bäume mannshoch.

Wir als Stadt Wernigerode sind auch Eigentümer einer recht großen Waldfläche – etwa 2.000 Hektar. Die Schäden sind ja auch an uns nicht vorbeigegangen. Wir haben extreme Verluste in den Fichtenwäldern, die zum Teil abgeerntet werden müssen. Hinzu kommt, dass der Holzpreis am Boden ist. Da geht es aber allen so – den privaten Waldbesitzern, dem Staat und der Stadt Wernigerode.