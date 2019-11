Für die Sicherheit der Fahrgäste In 50 Metern Höhe: Seilbahn zum Hexentanzplatz in Thale wird gewartet

Alle Jahre wieder: Die Bodetal-Seilbahn zum Hexentanzplatz in Thale wird in diesen Tagen wieder gewartet. Ziel ist, die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten. Dafür arbeiten die Techniker in bis zu 50 Metern Höhe – bei Wind und Wetter.