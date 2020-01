Nationalpark Warum Kameras im Harz Wildtiere fotografieren

Friedhart Knolle: Es kommt natürlich darauf an, wie die Tiere diese Automatismen auslösen. Manchmal ist da auch nichts los. Aber in der Regel entstehen schon jeden Abend Fotos. Die Tiere sind ja vor allem abend- und nachtaktiv. Sie kommen raus, wenn der Mensch den Wald verlassen hat. Und da kommt schon jeden Abend eine Handvoll Fotos zusammen.

Im Thüringer Teil des Südharzes sind junge Luchse von einer Wildtierkamera aufgenommen worden. Bildrechte: BUND/Universität Göttingen

Es sind Klassiker wie der Rothirsch oder Rehe. Manchmal flattert auch ein Vogel durchs Bild oder der Fuchs kommt vorbei. Die Tiere sind im Verhalten witziger Weise so ähnlich wie die Menschen. Ein Rothirschjunges schaut etwa ganz neugierig in die Kamera. Durch Blinken oder ein rotes Lämpchen wird die Neugier geweckt.



Wir haben auch Wildkatzen, allerdings nur eine sehr kleine Population. Aber die Wildkatze war – im Gegensatz zum Luchs – im Harz nie ausgestorben. Da gelang Ende letzten Jahres ein richtig schönes Foto, als eine Wildkatzenmutter mit ihren Kindern im Bild war. Auch Luchse sehen wir öfter. Aber all diese Tiere sind gar nicht in so großer Dichte im Wald vorhanden. Das ist aber letztendlich genau das, was wir mit dieser Untersuchung zeigen wollen.