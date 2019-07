Kurz gesagt: Nichts. Die Langfassung: An Straßen werden betroffene Fichten aus Sicherheitsgründen gefällt oder gekürzt. Auch am Rand des Nationalparks gibt es eine etwa 500 Meter breite Schneise, wo die beschädigten Bäume entfernt werden. So soll verhindert werden, dass der Borkenkäfer auf wirtschaftlich genutzte Wälder übergreift. Denn für Waldbesitzer kann der Borkenkäfer existenzbedrohend sein. Dass die Schneise an der Nationalpark-Grenze reicht, glauben Waldbesitzer nicht. Das Risiko für einen Borkenkäferbefall steige durch die Nähe zum Nationalpark, sagt der Vorsitzende des Waldbesitzerverbandes Sachsen-Anhalt, Franz Prinz zu Salm-Salm.