Sozialministerium widerspricht Landrat Wie es zu verfrühten Corona-Impfungen im Harz kam

Eigentlich sollte erst am Sonntag deutschlandweit mit den ersten Corona-Impfungen begonnen werden. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatten sich überrascht gezeigt über das Vorpreschen im Harz. Spahn verwies in der "Bild am Sonntag" darauf, dass man eigentlich mit den europäischen Partnerländern und mit den Bundesländern den Sonntag auserkoren hatte.

Landrat Balcerowski erklärte MDR SACHSEN-ANHALT, dass ihm internationale Absprachen nicht bekannt gewesen seien: "Der Landrat sitzt nicht bei den Absprachen der Staatschefs dabei". Das Ganze sei nicht nach unten weitergegeben worden. Außerdem habe er in einem Telefongespräch mit dem Pandemiestab des Sozialministeriums gefragt, ob – wenn alles bereit stünde – auch schon früher geimpft werden könne. Das Sozialministerium habe dem Vorschlag in dem Gespräch nicht widersprochen. "Es tut mir leid, dass ich Herrn Haseloff nicht vorab informiert habe, das werde ich beim nächsten Mal anders machen", so der Landrat. Es gebe wahrscheinlich eher Kommunikationsknoten in Magdeburg. Diese müssten dort gelöst werden.

Der neue Kühlschrank wurde erst am Montag geliefert. Bildrechte: MDR/Olga Patlan

Laut Immo Kramer, der Leiter des Impfzentrums im Landkreis Harz, ist ein Ultra-Tiefkühler erst am Montag an das Impfzentrum in Halberstadt geliefert worden. Das war zwei Tage, nachdem der erste Impfstoff im Harz eingetroffen ist. Auch das sei ein Grund für die verfrühten Impfungen gewesen.



Das Sozialministerium bestätigte, dass in die letzten Ultra-Tiefkühler noch bis zum 30. Dezember an die Impfzentren verteilt würden. Bis dahin sei es jedoch möglich, den Impfstoff sachgerecht zu lagern. Angeliefert werde er in Trockeneis. Der Impfstoff halte sich danach bis zu Tage in normalen Kühlgefrierkombinationen.



Kramer wisse um die Haltbarkeit des Impfstoffes, aber von den fünf Tagen wolle keinen Tag verschenken. Deswegen sei es ein gutes Signal an die Bevölkerung vor Ort gewesen, schon früher mit der Impfung zu beginnen.