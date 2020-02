Klimakrise Krisenstab und Geld sollen den Wald im Harz retten

Angesichts der enormen Waldschäden in Sachsen-Anhalt wird immer wieder überlegt , wie der Wald gerettet werden kann. In Schierke haben am Montagabend Bürgermeister mehrerer Harzorte, Waldbesitzer, Verantwortliche der Forstwirtschaft und vom Nationalpark Harz, Wissenschaftler und verschiedene CDU-Vertreter darüber diskutiert. Dabei hat sich die CDU im Landtag für die Gründung eines Krisenstabs ausgesprochen.

Auch die Bürgermeister der Städte sehen die Landesregierung in der Pflicht, denken dabei aber vor allem an die CDU. Thales Bürgermeister Thomas Balcerowski meinte in Richtung Magdeburg: "Wir haben einen Ministerpräsidenten, der eine Richtlinienkompetenz hat. Der muss sich um die Dinge im Land kümmern. Der Hauptreisegrund im Harz ist die Natur. Und die wird gerade stark geschädigt. An der Stelle brauchen wir einen größeren Zusammenschluss, um erfolgreich zu sein", forderte Balcerowski.