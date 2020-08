Nach historischem Vorbild in Colorado Neues Fort entsteht in Westernstadt in Hasselfelde

Hasselfelde im Harz, 2020: In der Westernstadt Pullman City Harz weht eine amerikanische Flagge über dem Festungsturm des neuen Forts. Draußen tanzt ein Heuballen über den Boden. Aus den Fenstern des neuen Gebäudes sieht man aber nicht die Prärie, sondern die Harzer Berge.

Colorado in den USA, 1833: William und Charles Bent lassen am Arkansas River ein Fort errichteten. Es schützt Reisende und Händler am Santa-Fe-Trail, einem wichtigen Handelsweg. Fort Bent wird für viele Jahre der einzige feste Stützpunkt auf einem Weg von 1.300 km sein, bis es später von einem Feuer vernichtet wird. Heute ist das wieder aufgebaute Bent's Old Fort ein nationales Monument.

US-Fort bekommt Doppelgänger im Harz

Westernstadt-Chef Wolfgang Hagenberger setzt große Hoffnungen in das neue Fort. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß Das US-amerikanische Fort Bent hat einen Doppelgänger in der Westernstadt Pullman City Harz bekommen. Im Gegensatz zum Original gibt es im Inneren der Harzer Version 36 Zimmer, alle mit mehreren Doppelstockbetten ausgestattet, gedacht für 170 abenteuerlustige Westernfans. Das Fort im Harz ist ein Hotel. Laut Westernstadt-Chef Wolfgang Hagenberger ist es gedacht für Reisegruppen wie Vereine, Kegelklubs oder Schulklassen. Die Betten werden preisgünstig für etwa 20 Euro pro Bett vermietet.



Das originale Fort Bent in Colorado schützte Trapper und Händler. Fort Bent im Harz soll die Westernstadt bei Hasselfelde weiter voranbringen. Pullman City Harz wurde vor wenigen Wochen 20 Jahre alt und ist heute ein wichtiges Wirtschaftsunternehmen in der Region. 140 Mitarbeiter sorgen dafür, dass den rund 200.000 Besuchern jährlich etwas geboten wird.

Bau des Forts wurde vom Land gefördert

Das Konzept der Westernstadt: In Pullman-City Harz wird nicht geballert. Stattdessen kann man Planwagen fahren, Gold suchen, Reitershows erleben, Langhornrinder bestaunen oder abends im Saloon tanzen. Wer will, kann hier auch in Blockhütten oder – genauso stilecht – nun auch im neuen Fort Bent übernachten.

Der Bau des Forts kostete 1,7 Millionen Euro. Das Land förderte die Investition mit 420.000 Euro. Das sei gut angelegtes Geld, findet Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann, der das Fort am Samstag eröffnete. Konzept und Planung stammten aus dem Jahr 2018. Damals sei auch die Förderung bewilligt worden, so Willingmann. Angesichts dessen, dass wegen Corona nun viele im Lande ihren Urlaub verbringen, sei es genau die richtige Entscheidung gewesen.

Buchungen bis ins nächste Jahr

Doris Hagemann-Dietrich und Fred Dietrich tauchen gern in die Welt des Wilden Westens ein. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß Zu den ersten Gästen gehörten Doris Hagemann-Dietrich und Fred Dietrich aus Braunschweig. Die beiden stilecht gekleideten Westernfans besuchen regelmäßig die Westernstadt im Harz. Sie fühlten sich dann immer wie in eine andere Zeit versetzt, erzählen sie. Das gefalle ihnen sehr. Ihr Kommentar zum neuen Fort: „Toll, es stellt was dar. Das ist super. Das gefällt uns." Gern würden sie hier bald einmal übernachten, stilecht wie die Trapper vor 180 Jahren am Arkansas-River.



Ein wenig gedulden müssen sie sich aber noch. Denn laut Westernstadt-Chef Wolfgang Hagenberger ist das Fort für die nächste Woche schon ausgebucht. Die weiteren Anfragen und Buchungen bis ins nächste Jahr hinein, sagt Hagenberger, bestärken ihn, alles richtig gemacht zu haben.