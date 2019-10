Abbenrode im Harz Wie Heimatmuseen zu Begegnungsorten werden können

Der Landesheimatbund Sachsen-Anhalt kümmert sich verstärkt um Heimatmuseen und Heimatstuben. Etwa 150 davon soll es in Sachsen-Anhalt geben, heißt es beim Landesheimatbund. Der sieht die Museen als Bewahrer des kulturellen Erbes. Seit Mai lädt er zu regionalen Konferenzen mit Heimatvereinen und Engagierten, die Heimatmuseen oder Heimatstuben betreiben oder dies vorhaben. Auch in Abbenrode im Landkreis Harz fand in dieser Woche eine solche Konferenz statt.