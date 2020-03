Wintertourismus im Harz: Wenn der Schnee verschwindet

Brocken und Brockenbahn, der Hexentanzplatz, das Ilsetal, die Hängeseilbrücke an der Rappbodetalsperre, Wernigerode, der Wurmberg und Braunlage in Niedersachsen und im Herzen der Harzregion der Nationalpark Harz: Der Harz im Dreiländereck Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Thüringen bietet Winter- und Sommerurlaubern vielfältige Möglichkeiten für Ausflüge und Naturerlebnisse.



Dabei ist der der Nationalpark Harz einen der größten Waldnationalparke in Deutschland. Höchste Erhebung ist der Brocken mit 1.141 Metern. Winterurlauber und Alpinskifahrer finden auf dem benachbarten Wurmberg und Matthias-Schmidt-Berg Skipisten und Rodelstrecken.