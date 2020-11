Aus dem Harz nach Berlin Ein XXL-Weihnachtsbaum für den Reichstag

Etwa 70 Jahre alt und 31 Meter groß – der Weihnachtbaum für den Reichstag in Berlin kommt in diesem Jahr aus dem Harz. Am Montag wurde die imposante Fichte in der Nähe der Ockertalsperre bei Altenau gefällt und anschließend nach Berlin transportiert.