Die Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber in Halberstadt steht seit zwei Wochen unter Quarantäne. Es wurden Zäune zwischen den Wohnblöcken aufgestellt und die 839 Bewohnerinnen und Bewohner können vorerst die Unterkunft nicht verlassen. Mittlerweile ist das Corona-Virus 42 mal unter den Menschen dort nachgewiesen worden. Ein Teil der Asylbewerber hat am Wochenende einen Hungerstreik ausgerufen , um auf die prekäre Versorgungssituation aufmerksam zu machen. Daraufhin gab es Zusagen, dass die Versorgung mit Hygieneartikeln schnell verbessert werden soll.

Mittlerweile sind diese verfügbar, auch gibt es einen Lieferdienst für kleinere persönliche Besorgungen – um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass aktuell niemand hinaus kann. Doch die Kritik an mangelnder Versorgung kommt mittlerweile auch von politischer Seite, wie etwa in einem offenen Brief der Linken-Abgeordneten aus Land- und Bundestag, darunter Henriette Quade, Petra Sitte und Matthias Höhn. Auf einen weiteren offenen Brief von Bewohnern selbst, die bisherige Gespräche mit der ZASt-Leitung als gescheitert erklären, reagierte Halberstadts Oberbürgermeister Andreas Henke (Die Linke). Er will nun in dem Konflikt vermitteln.