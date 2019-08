In der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (ZASt) in Halberstadt hat es Übergriffe von Mitarbeitern des privaten Sicherheitsdienstes auf Flüchtlinge gegeben. Das teilte Innenminister Stahlknecht am Freitag bei einem Pressegespräch mit. Dazu wurden YouTube-Videos gezeigt. Diese wurden augenscheinlich in der ZASt aufgenommen. Zu sehen ist, wie zwei Flüchtlinge vor der Unterkunft durch zwei Wachleute angegriffen werden. Sie werden geschubst und geschlagen. Ein zu Boden gegangener Asylbewerber wird getreten und geschüttelt. Zwei weitere Sicherheitsmitarbeiter sehen zu. Der Vorfall soll sich bereits im April ereignet haben, die Videosequenzen sind mit dem 14. April datiert. Das Ministerium hat nach eigenen Angaben am Freitagvormittag von dem Vorgang erfahren.