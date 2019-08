Die an einem Übergriff auf Asylbewerber in der Zentralen Anlaufstelle (ZASt) in Halberstadt beteiligten Wachleute sind entlassen worden. Das teilte der Sprecher der zuständigen Sicherheitsfirma "City Schutz GmbH", Dr. Lars Knopke, auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit. Nicht nur die beiden Personen, die direkt handgreiflich wurden, seien von der Entlassung betroffen, sondern auch zwei Beteiligte, die nicht einschritten. Das Unternehmen habe auch in diese Mitarbeiter kein Vertrauen mehr, da sie die Handgreiflichkeiten nicht unterbanden und die Firmenleitung nicht über diesen Vorfall informierten, so der Firmensprecher.