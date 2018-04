"Das war so ein Glücksmoment. Die Leute standen in Schlangen davor, der 13. April 2008 war ein Sonntag. Eigentlich haben wir montags Schließtag, aber der 14. April 2008 war auch geöffnet und – das vergesse ich nie – an dem Montag standen schon wieder Menschenschlangen vor der Tür." Claudia Wyludda von der Domschatzverwaltung erinnert sich an die Wiedereröffnung des Halberstädter Domschatzes nach umfangreichen Restaurierungsarbeiten und mit einem neuen Ausstellungskonzept.

Damals wie heute: Viele Menschen wollen den Halberstädter Domschatz sehen. Bildrechte: Elmar Egner Notwendig geworden waren die Arbeiten, weil Mitte der 1990er Jahre Fachleute beunruhigende Beobachtungen an den wertvollen Textilien machten. Katrin Tille, Referatsleiterin der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, erzählt, dass es durch unglückliche Witterung und schlechter Lagerung zu einem Schimmelbefall gekommen war. "Und da galt es dann ganz dringend zu handeln."



Es wurde mit Notmaßnahmen versucht, die Gewänder zu retten. Eine Studie empfahl größere und klimatisierte Räume und ein neues Ausstellungskonzept. "Vorher hatte man den Gedanken eines Schau-Depots", so Tille. Ein Großteil aller Objekte war in der Ausstellung zu sehen und bei Bedarf konnte man die Schränke öffnen und die Ausstellungsstücke den Besuchern zeigen.

Neues Ausstellungskonzept

Nun wurde ein Anbau errichtet, der Verwaltung, Kassenbereich und Toiletten aufnahm. Sämtliche historische Räume konnten dadurch für den Schatz in Anspruch genommen werden.

Dieses Konzept scheint die Besucher zu überzeugen. Rund 460.000 Besucher wollten seit der Wiedereröffnung des Domschatzes die weltweit einzigartige Sammlung sehen. Und auch Wyludda gerät ins Schwärmen, wenn sie die Stücke erklärt: "Wir sind umgeben von den romanischen Bildteppichen aus dem 12. Jahrhundert. Hier spürt man einfach ein bisschen die Ewigkeit. Man blickt auf die monumentalen Darstellungen, die Blicke des Christus und der Apostel, die einen anschauen – die ältesten gewirkten Bildteppiche in dieser Größenordnung auf der Welt."

Mehr als 1.500 Besucher

Haseloff würdigt die besondere Bedeutung des Domschatzes. Bildrechte: Elmar Egner Am Freitag nun wurde das zehnjährige Jubiläum der Wiedereröffnug mit einem Festgottesdienst gefeiert. Mehr als 1.500 Besucher kamen zu der Feier. Ministerpräsident Reiner Haseloff bezeichnete den Domschatz in einem Grußwort als Glücksfall für ganz Sachsen-Anhalt. Die moderne Domschatzpräsentation sei ein besonderer Höhepunkt an der Tourismusroute Straße der Romanik.