Fahrt auf den Brocken Harzer Schmalspurbahnen ändern Tarife

Die Fahrgäste der Harzer Schmalspurbahnen müssen sich ab 1. März auf höhere Kosten einstellen – zumindest zu Stoßzeiten. Das sei angesichts steigender Betriebskosten nötig, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Wer am Nachmittag den Brockengipfel besuchen will, spart künftig allerdings.