Streit am Hasselbachplatz Verletzter nach Straßenbahnunfall in Magdeburg

Ein Mann wurde bei einem Unfall am Hasselbachplatz in Magdeburg verletzt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Am Hasselbachplatz in Magdeburg ist am späten Mittwochabend ein Mann von einer Straßenbahn mitgeschleift und verletzt worden. Laut Polizei war der 35-jährige Syrer an einer Straßenbahnhaltestelle mit zwei Männern aneinander geraten. Der Syrer soll zuvor eine Frau angesprochen haben, so die Polizei. Ein Bekannter der Frau und ein unbeteiligter Deutscher hätten sich daraufhin mit ihm gestritten. Schließlich soll der Syrer von dem Deutschen in Richtung einer einfahrenden Straßenbahn gestoßen worden sein. Laut Polizei strauchelte der 35-Jährige, geriet zwischen zwei Waggons und wurde einige Meter mitgeschleift.