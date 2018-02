Lehrer der Grundschule "Aue-Fallstein" im Osterwiecker Ortsteil Hessen im Landkreis Harz haben sich mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit gewandt. In einem offenen Brief an die Eltern wird von massiven Problemen mit sechs- bis zehnjährigen Schülern berichtet.

Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT geht es in dem Schreiben um extreme körperliche Gewalt im Unterrichts-und Pausengeschehen und um Körperverletzungen anderer Schüler. Die Problematik äußere sich außerdem, so wörtlich im Schreiben formuliert, im Nichteinhalten bekannter Verhaltensregeln oder durch Nichtkenntnis von Regeln des zwischenmenschlichen Umgangs. Des Weiteren ist die Rede von Sabotage im Unterricht durch permanente Störungen und Schlägereien und unerlaubtes Verlassen des Unterrichts.

Elternvertretung befürwortet den Brief

Bei den Schülern der Grundschule handelt es sich fast ausschließlich um Deutsche. Die Volksstimme hatte berichtet, dass es dort lediglich ein Kind mit ausländischen Wurzeln geben solle. Ausländer spielen nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT in dem Konflikt auch keine Rolle.

Das Landesschulamt will die Lehrer in Hessen fortbilden. Bildrechte: MDR/Matthias Strauß Elternvertreterin Mandy Bähsel sieht in dem Brief der Lehrer einen Hilferuf, der richtig sei. Sie sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Es geht hier um Gewalt an der Schule und Sabotage, dass Kinder sich vielleicht auch gar nicht mehr trauen, in die Schule zu gehen, weil sie Angst vor Mitschülern haben, weil sie geschlagen werden." Es gebe Schüler aus der ersten, zweiten oder dritten Klasse, die vor niemandem Respekt hätten. Man komme an die Kinder auch nicht heran, berichtet Bähsel.

Landeselternrat spricht von Einzelfall

Der Landeselternrat hat die Zustände an der Grundschule Hessen im Landkreis Harz als Einzelfall bezeichnet. Sprecher Thomas Jäger sagte am Donnerstag MDR SACHSEN-ANHALT, es gebe aber die Tendenz, dass an den Schulen immer weniger die Aufsichtspflicht gewährleistet werden könne. Es fehle an allen Ecken an pädagogischen Mitarbeitern, um die Kinder unterstützen. Es gehe um die Masse an Schülern, die bewältigt werden müsse, da die Klassen immer größer würden. Der Landeselternat fordert deshalb kleinere Klassen, Vertretungunterricht und Ausfall müsse sich reduzieren. Ohne die Unterstützung der Eltern könne auch ein Lehrer nur so wenig ausrichten, betonte Jäger. Es gebe bei problematischen Schülern aber Maßnahmen, um auch die Eltern in ihre Erziehungspflicht einzubeziehen.

Ursachenanalyse ist notwendig