Hobbyfotografen aus Sachsen-Anhalt Die Stimmungs-Fotografin: Andrea Werner

Die Hängebrücke an der Rappbodetalsperre bei Wendefurth Bildrechte: Andrea Werner

Ihr Foto hat es in unser Instagram-Ranking geschafft. Was ist die Geschichte hinter Ihrem Bild?

Zu dem Foto kam es, weil ich an diesem Tag später mit arbeiten begonnen habe und eigentlich nur die Zeit überbrücken wollte, zwischen dem Hinbringen meiner Tochter zu Schule und meinem Arbeitsbeginn. Deshalb habe ich ein Fotoziel gesucht. Da bereits Nebel in Wendefurt zu sehen war, bin ich also zur Brücke gefahren und hab von der Staumauer aus gesehen, dass der Nebel idealerweise direkt darunter lag. Deshalb hab ich geparkt und bin zur Brücke gelaufen, um die Sonne noch zu erwischen. Es war ein herrlicher Anblick.