Hobbyfotografen aus Sachsen-Anhalt Emotionen-Fotograf: Ronny Grundmann

Mein Foto "Schloss Wernigerode über den Wolken" ist an einem Dezembertag 2016 entstanden. Zu dieser Zeit hatten wir eine interessante Wetterlage, die Inversionswetterlage. An diesem besagten Tag brauchte ich nur bis Mittag arbeiten und ich entdeckte erste Fotos im sozialen Netzwerk vom Schloss Wernigerode. Problem war nur, ich hatte keine Kamera dabei.

Märchenhafte Stimmung am Schloss Wernigerode Bildrechte: Ronny Grundmann

Also fuhr ich nach der Arbeit von Derenburg, wo ich damals arebitete, nach Pabstorf um die Kamera zu holen. Kamera eingesackt und ab nach Wernigerode, in der großen Hoffnung auch dieses Naturschauspiel sehen und festhalten zu dürfen. In Wernigerode angekommen bemerkte ich, dass ich keine Speicherkarte in der Kamera hatte. Eine neue Speicherkarte musste jetzt sehr schnell her. Die Zeit drängte. Denn wie bei allen Wetterphänomenen man weiß nie, wie lange so etwas zu beobachten ist. Nachdem die Speicherkarte besorgt wurde, fuhr ich zum Kaiserturm. Von dort aus habe ich das Bild gemacht. Ich war mehr als happy. Dank eines anderen Fotografen, der ebenso seine Fotos machte, konnte ich mir dessen Teleobjektiv kurz borgen, um noch näher heran zukommen.