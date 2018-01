Was ist Ihr Lieblingsmotiv?

Ich habe viele Lieblingsmotive, unter anderem unseren Dom und unsere Stadt Magdeburg zum Sonnenaufgang oder -untergang. Aber was mich wirklich fasziniert, ist die Milchstraße mit einem schönen Vordergrund.

Was ist für Sie ein "gutes" Bild?

Ein gutes Bild ist eins, das mir persönlich gefällt und wenn es den Leuten, denen ich es auf Facebook und Instagram präsentiere, auch gefällt und sie damit etwas Schönes verbinden. An regnerischen Tagen, zeige ich gerne Sonnenbilder, um den Leuten gute Laune zu bereiten und sie innerlich zu berühren. Aber es gibt kein perfektes Bild, denn jeder hat einen anderen Geschmack und das ist auch gut so.

Sebastian Mokross Bildrechte: Sebastian Mokross Das ist Sebastian Mokross Der 32-Jährige wohnt in Magdeburg und arbeitet als Kfz-Mechaniker. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.



Sebastian Mokross veröffentlicht seine Fotos auf Facebook und Instagram als "Sesam Photography".

Mit welcher Kamera fotografieren Sie?

Ich fotografiere mit einer Sony a7ii und einer Sony a6000.

Bearbeiten Sie Ihre Bilder nachträglich?

Ja klar, ich fotografiere im RAW-Format. Das heißt, die Bilder kommen völlig unbearbeitet aus der Kamera, sind also Rohdaten. Somit habe ich bei der Bearbeitung viel mehr Spielraum, um möglichst viel aus den Bildern rauszuholen und das Bild so zu entwickeln, wie ich es möchte und wie ich es vor Ort empfunden habe.



Manche mögen sich jetzt fragen: 'Warum fotografiert er nicht im JPEG-Format und lässt die Bilder so?'. Weil die JPEGs schon bearbeitet und mit weniger Bildinformationen aus der Kamera kommen und das möchte ich nicht. Ich möchte mir mit meiner Bearbeitung eine eigene Welt schaffen und die Leute zum Träumen anregen und Emotionen hervorrufen.

An welchen Orten in Sachsen-Anhalt fotografieren Sie am liebsten?

Es gibt für mich keinen Ort, an dem ich am liebsten fotografiere, denn jeder Ort hat seinen gewissen Charme, wenn die Lichtstimmung und die Begebenheiten passen. Darum bin ich Landschaftsfotograf. Man weiß nie, wie sich das Wetter und die Lichtstimmung vor Ort ändern, wenn man beispielsweise einen Sonnenaufgang fotografieren möchte oder wenn ich nachts losfahre, um die Milchstraße zu fotografieren. Im schlimmsten Fall fängt es an zu regnen oder es ziehen Wolken auf und genau das ist es, was die Landschaftsfotografie ausmacht – zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Mehr zum Thema