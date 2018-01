Hochhauslauf in Magdeburg Sprint durch das Treppenhaus

Am 20. Magdeburger Hochhauslauf am Uniplatz haben sich am Mittwoch mehr als 400 Läufer beteiligt. Wie üblich, waren beim Sprint in die 15. Etage vor allem Fitness und Durchhaltevermögen gefragt. Denn: Während einige nur aus Spaß am Sport durch das Treppenhaus im "Campus Tower" sprinteten, wollten andere eine möglichst gute Zeit aufstellen. Dass das mit hoher körperlicher Belastung verbunden ist, wussten sie alle.

Organisator Mario Damerow Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Sportdozent und Organisator Mario Damerow sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man empfehle den Teilnehmern, genau in sich hineinzuhören und abzuschätzen, ob sie die Belastungen auf sich nehmen könnten. "Erfahrungsgemäß ist das eine so untypische Belastung für den Körper, dass man spätestens nach der achten Etage seine Beine nicht mehr richtig spürt und die Luft in der 15. Etage sehr dünn wird", sagte Damerow.

Erschöpft, aber glücklich: Martin Wojkowsky nach seinem Sprint durch den Campus Tower Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Martin Wojkowsky kennt dieses Gefühl. Er hat früher in Magdeburg studiert und einst den Rekord von 53,1 Sekunden aufgestellt. Der 30-Jährige war am Mittwoch aus Heilbronn nach Magdeburg angereist, um bei der Jubiläumsausgabe des Hochhauslaufs mitzumachen. Wojkowsky sagte MDR SACHSEN-ANHALT vorab, dass es ab der zehnten Etage "richtig hart" werde. "Die letzten vier, fünf Etagen muss man schon kämpfen, dass man vorwärts kommt und die Technik beibehält." Dem Ingenieur ist das auch am Mittwoch wieder gelungen. In seiner Altersklasse belegte er mit 56,4 Sekunden den ersten Platz.

