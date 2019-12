Leer und marode sieht die Hyparschale in Magdeburg aus. Aber das soll sich ändern: Mehrere Bauarbeiter waren am Mittwoch in und um das Bauwerk herum aktiv. Das bekannte Gebäude wird ab sofort saniert. Aus der Hyparschale soll in mehreren Schritten eine moderne Veranstaltungsstätte für Tagungen, Kongresse und Kulturveranstaltungen für 200 bis 500 Personen werden. Laut Plan soll sie im Sommer 2022 fertig sein.