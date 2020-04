Wie viel würden Ihre Maßnahmen kosten?

Also ich gehe mal davon aus, dass den meisten Entscheidungsträgern klar ist, dass diese Krise viel Geld kosten wird. Das, was bisher investiert wurde, wird nicht ausreichen. Es ist also gar nicht die Frage, ob wir nochmal nachschießen, sondern nur, wie viel und in welche Richtung.

Manche meiner Vorschläge sind Maßnahmen, deren Kosten das Land nur einmal trägt. Andere Dinge sind langfristig angelegt. Da müsste das Land jährliche Aufwendungen erbringen. Wenn wir aber zum Beispiel von den Gastro-Gutscheinen reden, ist es relativ einfach: Wenn jeder Einwohner des Landes bei gut 2,3 Millionen Einwohnern 25 Euro bekommt, dann sind wir irgendwo bei einer Summe um die 50 Millionen, wovon ja ein großer Teil durch Gewerbesteuern auch wieder an den Staat zurückkommt. Der Grundgedanke bei meinem Entwurf ist, dass das Geld in einen regionalen Kreislauf kommt und auch in der Region bleibt.

Welchen Betrieben sollte geholfen werden?

Ich höre in letzter Zeit sehr oft, die Corona-Krise würde alle betreffen. So ist es eben nicht. Es gibt Betriebe, die kommen halbwegs gelinde durch diese Krise. Und da weiß ich nicht, ob man da als erstes und am stärksten eingreifen muss.

Wir müssen in dieser Krise genau schauen: Wen trifft die überhaupt?

Was ich mitbekomme, ist, dass die Baubranche gar nicht so einen großen Einbruch hat, dass die Baustellen weiterlaufen, dass viele Handwerker weiterarbeiten.

Um wen wir uns kümmern müssen, das ist die Gastronomie. Das sind die Dienstleistungsbereiche im kosmetischen Bereich, Friseure, Fitnessstudios.