Streit um das Kindeswohl, Umgangsrecht und Unterhalt "Wenn Sie vor dem Familiengericht landen, sind Sie keine guten Eltern"

In der Realität übernehmen aber nur 22 Prozent die Betreuung zur Hälfte. Und immer mehr Väter und Mütter geben die Verantwortung an die Justiz ab. So gab es am Amtsgericht in Magdeburg in den letzten 13 Jahren mehr als doppelt so viele Verfahren, die Betreuungszeit von Kindern betreffend.