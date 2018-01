73 Jahre nach Zerstörung Magdeburg erinnert an Bombenangriff

Hauptinhalt

In Magdeburg wird am Dienstag an die Zerstörung der Stadt am 16. Januar 1945 erinnert. Um der Opfer zu gedenken, lädt die Stadt am Nachmittag auf den Westfriedhof ein. Dort werden nach einem Schweigemarsch Blumen und Kränze niedergelegt. Am Abend sollen wieder viele Kirchenglocken in der gesamten Stadt läuten.