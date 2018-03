In Burg sind 120 Sichtsperren verteilt worden, unter anderem an Wehren im Jerichower Land, im Bördekreis und im Raum Wittenberg. Auf den Planen sind durchgestrichene Fotoapparate besonders groß abgebildet; "in der Hoffnung, dass jeder Vorbeifahrende mitbekommt, dass das Fotografieren absolut unangebracht ist", so Daniela Quenstedt vom Landesfeuerwehrverband. Bislang hat die Feuerwehr zum Sichtschutz Wolldecken verwendet. Das sei nicht eindeutig genug gewesen, so Quenstedt. Die Menschen versuchten trotzdem, Sichtlücken zu finden.