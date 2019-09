Diese Scheine kann man sich erarbeiten und gegen Produkte eintauschen. Bildrechte: MDR/ Kalina Bunk

Jansky nimmt die Güsener auch mit in andere Orte des Landes, nach Magdeburg und Aschersleben, zeigt Ihnen dort Nachhaltigkeitsprojekte. Gibt Anstöße, selbst etwas in die Hand zu nehmen. "Die Leute blühen auf", so Jansky. "Junge Leute, die hier geblieben sind, die suchen eigentlich nach Modellen, wo sie sich selbst verwirklichen können", stellt er fest.



Eine Motivation fürs tätig werden gibt es im bahnhof17 auch: Die Regionalwährung "Wir". Wer bei Projekten mitmacht, kann sich dieses "Geld" verdienen und es im Anschluss gegen Produkte im Mitgliederladen eintauschen. Das motiviere auch Kinder, mal ihr Handy wegzulegen, so Jansky. Sie würden so lernen, dass man sich Geld erarbeiten muss. Und könnten sich etwas kaufen, obwohl das richtige Geld eigentlich knapp ist. Jansky hatte die alternative Währung in der Vergangenheit auch schon in der Sekundarschule in Parey in Umlauf gebracht und wurde dafür von der Robert Bosch Stiftung als "Neulandgewinner" ausgezeichnet.