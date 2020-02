Sanierung der B107 Genthin wird ein halbes Jahr zur Großbaustelle

Ab Mitte März wird die Bundesstraße 107 in Genthin zur Großbaustelle. Bis Oktober soll die Fahrbahn saniert und teilweise ausgebaut werden. Gebaut wird der Landesstraßenbaubehörde zufolge in Genthin-Wald sowie auf der Strecke vom Ortseingang Genthin aus Jerichow kommend bis zur Wasserturmkreuzung.

Vertreter der Behörde informierten am Dienstagabend im Genthiner Stadtkulturhaus rund 250 interessierte Bürger über die Einzelheiten. Demnach soll in mehreren Abschnitten gebaut werden. Die Bauarbeiten beginnen in Genthin-Wald am 16. März. Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Genthin ist in weitere fünf Bauabschnitte gegliedert.