Am Sonntag ist die Landesgartenschau zu Ende gegangen – mit einem Besucherminus. Statt der erwarteten 450.000 Besucher waren es am Ende nur 300.000 Gäste. Jörg Rehbaum, Bürgermeister der Stadt Burg, sagte, weil nicht genügend Karten verkauft wurden, mussten drei statt der ursprünglich geplanten zwei Millionen Euro ausgegeben werden. So habe man die Zahlungsfähigkeit der Landesgartenschau Burg GmbH aufrecht erhalten können.

Die Pflanzenpracht musste bei der anhaltenden Dürre besonders viel gewässert werden. Bildrechte: MDR/Gabi Conrad "Die große Herausforderung war das überschöne Wetter", so das Stadtoberhaupt. Es sei eben so, dass sich niemand bei fast 40 Grad eine Gartenschau ansehe. Das bedeute natürlich Einbußen. An mehr als 100 von 170 Tagen der Schau waren es nach Angaben der Geschäftsführung über 30 Grad und damit zu heiß für die Besucher. Erhard Skupch, Geschäftsführer der Landesgartenschau Burg GmbH, sagte, es seien trotzdem im Schnitt täglich 1.700 Gäste nach Burg gekommen.

Man geht in der Regel nicht davon aus, dass eine Gartenschau Gewinn abwirft. Jörg Rehbaum, Bürgermeister der Stadt Burg

Eine Herausforderung für die Organisatoren war die extreme Trockenheit. Der ausbleibende Regen hätte die Gärtner mehr gefordert als gedacht. Jeden Tag haben Skupch zufolge etwa 100 Mitarbeiter für einen reibungslosen Ablauf gesorgt. Knapp 1.300 Veranstaltungen seien unterm Strich realisiert worden, die 20 Gästeführer hätten insgesamt gut 450 Führungen geleitet.

Abenteuerspielplätze und gestaltete Parks bleiben

Auf dem Gelände der LaGa soll es auch weiterhin Veranstaltungen geben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Geschäftsführer Skupsch sagte, in den nächsten acht Wochen werde Burg wieder zur Baustelle. Das Grundprinzip der Schau bleibe bestehen. Die Bühne und die Kassen müssten aber zurückgebaut werden. Aber es bleibe auch einiges erhalten – nicht nur die Spielplätze, sondern auch die gestalteten Parks. Eine solche Schau sei eine Investition in die Zukunft, sagte Bürgermeister Rehbaum. Die Stadt habe in Sachen Aufenthaltsqualität, Bekanntheitsgrad und Infrastrktur einen Sprung nach vorn gemacht haben. Die insgesamt getätigten Investitionen in Höhe von 40 Millionen Euro wären sonst niemals möglich gewesen.

LaGa-Gelände soll weiter genutzt werden