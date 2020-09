Der Bundeswehrstandort in Burg im Jerichower Land wächst. Wie die Bundeswehr mitteilte, wird in der Kreisstadt seit Donnerstag das neue Logistikregiment 1 betrieben. Vorgesehen seien 150 neue Dienstposten. Zum Aufstellungsappell am Donnerstag war unter anderem Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) anwesend.