Corona-Infektion bei Wiesenhof "Sechs bis acht Personen in einer Wohnung" – normal in der Geflügelproduktion

Nach den zahlreichen Corona-Neuinfektionen bei der Schweinefleischproduktion von Tönnies in Nordrhein-Westfalen hat es jetzt auch in Sachsen-Anhalt einen ersten direkten Corona Fall in der Fleischindustrie gegeben – allerdings in der Geflügelproduktion. Wie der Landkreis Jerichower Land mitteilt, fiel der Covid-19-Fall bei einer Reihentestung auf. Es handle sich um einen Lkw-Fahrer der Firma "Anhaltinische Geflügelspezialitäten", die für die PHW Group, speziell für deren Kernmarke Wiesenhof, Geflügelfleisch produziert. Die PHW-Group ist der viertgrößte Fleischverarbeiter in Deutschland.

Schon seit Beginn der Corona Krise arbeitete der Wiesenhof-Produzent in Möckern eng mit dem Landkreis zusammen und hat "in Abstimmung mit den zuständigen Behörden ein Hygienekonzept vorgelegt und umgesetzt. Dieses Konzept wurde an die neuen Entwicklungen angepasst", heißt es vom Jerichower Land.



Rund 400 Mitarbeiter des Unternehmens hätten sich auf Covid-19 testen lassen. Diese Tests seien eine freiwillige Maßnahme seitens des Unternehmens und der Mitarbeiter gewesen. Auch sei die Initiative in diesem Fall vom Unternehmen ausgegangen, erklärt der Landkreis.

Mitarbeiter sind informiert

Grafik mit den Standorten der umsatzstärksten Fleischunternehmen in Sachsen-Anhalt (Tönnies, Vion, Wiesenhof, Kaufland, Bauerngut) Bildrechte: Grafik MDR/Martin Paul Auch das für Wiesenhof produzierende Unternehmen äußert sich zu den Schutzmaßnahmen. "Im Sinne des Infektionsschutzes haben wir die strengen Hygienevorschriften nochmal verschärft", erklärt Michael Schönewolf, Geschäftsführer der "Anhaltinischen Geflügelspezialitäten". Diese würden für alle Mitarbeiter gelten, "ganz gleich, ob es sich dabei um Festangestellte, Leiharbeitnehmer oder Werkvertragsbeschäftige handelt".

Laut Schönewolf sind alle Mitarbeiter darüber auch in ihrer jeweiligen Muttersprache informiert wurden. Neue Maßnahmen seien unter anderen eine Schulung aller Beschäftigten auf das Hygienekonzept und das Schaffen neuer Pausenräume, damit Abstandsregelungen eingehalten werden können. "Um unsere Beschäftigten weiterhin so gut wie möglich vor dem Coronavirus zu schützen, werden wir auch nach der Reihentestung weiterhin risikobasierte Tests durchführen", erklärt der Geschäftsführer.

Sechs bis acht Menschen pro Wohnung sind normal

Thomas Bernhard meint, die Situation bei Schweine- und Geflügelfleisch ist vergleichbar. Bildrechte: Gewerkschaft NGG Gerade seit den aufgedeckten Umständen beim Schweineproduzenten Tönnies weiß man, dass die Situation für Mitarbeiter auf Schlachthöfen nicht immer optimal sind. Thomas Bernhard von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten meint, dass die Bedingungen in der Geflügelverarbeitung im Prinzip die gleichen sind wie in der Schweineverarbeitung. Der Referatsleiter für Ernährung erklärt, dass ein nennenswerter Unterschied zur Schweineproduktion die Dauer der Anwesenheit in Deutschland sei. Die Menschen seien so länger vor Ort und könnten sich dadurch auch eine eigene Wohnung suchen. Dies sei aber auch stark Standort abhängig.

Insgesamt sind die Bedingungen genauso schlecht wie in den anderen Schlachtbranchen. Zwei Personen pro Zimmer, sechs bis acht Personen pro Wohnung. Alle benutzen das gleiche Bad und dieselbe Küche. Thomas Bernhard Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten

Es werde versucht, möglichst viele Tiere auf einem Hof zu schlachten. Dafür brauche es von Zeit zu Zeit mehr Mitarbeiter und das auf engstem Raum – da sei aber auch die jeweilige Region ein Faktor, erklärt der Referatsleiter von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten die Lage auf den deutschen Schlachthöfen.



In Möckern, wo laut Landkreis die Mitarbeiter in angemieteten Wohnungen untergebracht sind, habe es freiwillige, stichprobenartige Begehungen von Wohnungen gegeben und dabei "wurden die Wohnungen in einem ordnungsgemäßen Zustand vorgefunden", heißt es vom Landkreis.

Niedrige Temperatur und Lüftung sind das Problem

Für die Landtagsabgeordnete Dorothea Frederking will die Vorsorgemaßnahmen an die besonderen Umstände in Schlachthöfen anpassen. Bildrechte: DorotheaFrederking Die Landtagsabgeordnete Dorothea Frederking (Bündnis 90/Die Grünen) war bereits zwei Mal bei der Geflügelproduktion in Möckern – wo im Jahr 2014, nach ihren Angaben, täglich bis zu 160.000 Tiere geschlachtet wurden. Sie fordert, dass "überall wo Leute dicht an dicht arbeiten, alle Vorsorgemaßnahmen getroffen werden müssen. Die Belüftungsanlagen tragen dazu bei, dass sich das Virus weiterverbreiten kann."



Die besondere Situation durch die niedrige Temperatur und Lüftung müsse auch bei den Schutzmaßnahmen berücksichtigt werden.

Der Schutz der Mitarbeiter in Schlachthöfen muss gewährleistet sein. Dorothea Frederking, Bündnis 90/Die Grünen



Eine aktuelle Debatte zu dem Thema Arbeitsbedingungen in Schlachthöfen gibt es am Donnerstag dieser Woche im Landtag.