Die ehemalige DDR-Schriftstellerin Brigitte Reimann ist am Samstag in ihre Geburtsstadt Burg zurückgekehrt – ihre Urne ist umgebettet worden. Zu der feierlichen Umbettung auf dem Ostfriedhof versammelten sich nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT etwa 30 Personen. Bekannte Werke sind unter anderem "Die Frau am Pranger" und "Die Kinder von Hellas". Ihr bedeutendstes Werk – "Franziska Linkerhand" – hinterließ sie unvollendet.

Brigitte Reimann starb im Alter von 39 Jahren. Bildrechte: DRA

Im Alter von gerade einmal 39 Jahren starb Reimann an Krebs. Bis 1991 lag sie auf dem Friedhof in Burg. Danach wurde sie ins Familiengrab nach Oranienbaum überführt. Das sei damals der Wunsch der Mutter gewesen, so Reimanns Bruder, Ulrich Reimann. Dass die Urne nun zurück in Burg ist, erklärt Ulrich Reimann so: "Hier ist ihr Geburtsort. Wir finden es schön, dass das hier – für uns als Familie – abgeschlossen ist."