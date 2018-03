Der Bürgerentscheid in Burg über einen Helmut-Kohl-Platz in der Stadt ist verhalten angelaufen. Bis 16 Uhr haben sich etwa 18 Prozent der rund 20.000 Wahlberechtigten beteiligt, bis 14 Uhr waren es cirka 13 Prozent. Das sagte der Wahlleiter, Bernhard Ruth, MDR SACHSEN-ANHALT. Damit der Entscheid verbindlich wird, müssen 25 Prozent zur Abstimmung kommen. Sonst hat der Stadtrat das letzte Wort.

Dieser hatte im September dafür gestimmt, dass der ehemalige Parkplatz vor dem Burger Landratsamt künftig Helmut-Kohl-Platz genannt wird. Der Platz wurde in Vorbereitung auf die diesjährige Landesgartenschau in Burg umgestaltet.

Der Beschluss des Stadtrates löste bei vielen Bürgern von Burg allerdings Protest aus. Die Burger Stadträtin Kerstin Auerbach (Die Linke) und zwei weitere Mitstreiter initiierten ein Bürgerbegehren. Sie sammelten rund 3.400 Unterschriften gegen die Umbenennung und legten diese der Stadt vor. Die Stimmenzahl reichte aus, um am Sonntag den ersten Burger Bürgerentscheid der Stadt zu starten.

Soll der Platz am Landratsamt in Burg künftig Helmut-Kohl-Platz heißen? Bildrechte: dpa

Es ist nicht der erste Bürgerprotest, der gegen eine Umbenennung zu Ehren des verstorbenen Altkanzlers laut wird. Bereits andere Städte Sachsen-Anhalts wie Magdeburg, Leuna und Spergau haben sich gegen neue Helmut-Kohl-Straßennamen gesperrt. In Dessau gibt es schon eine solche Straße. Aber auch dort wächst der Widerstand dagegen.



Altkanzler Helmut Kohl war im Juni 2017 im Alter von 87 Jahren gestorben. Auch in Kohls Heimatstadt Ludwigshafen scheiterte eine Straßenumbenennung an Protesten der Bürger.