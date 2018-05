Burg und Stendal Falsche Fünfziger im Umlauf

In Burg und Stendal sind mehrere gefälschte 50-Euro-Scheine aufgetaucht. In Stendal wurde bereits ein Verdächtiger festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 19-Jähriger am Dienstag an einem Obststand mit einem 50-Euro-Schein bezahlt. Als der Verkäufer seine Tageseinnahmen zählte, fiel ihm die gefälschte Banknote auf. Später erkannte er den 19-Jährigen an einer Tankstelle wieder und rief die Polizei. Die Beamten fanden bei dem jungen Mann weitere falsche Fünfziger.