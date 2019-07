Feuergefährliche Getreideernte "Der Mähdrescher brennt!"

Feuer am Feld: Die Ernte eines Jahres ist bedroht. Bildrechte: MDR/Annette Schneider-Solis

Unsere Blicke folgen seinen an den gegenüberliegenden Feldrand. Dort lodern gelbrote Flammen, die schnell größer werden. Dahinter der Mähdrescher. Sofort hat Daniel Ladwig das Telefon in der Hand, wählt den Notruf, beschreibt den Brandort, springt in sein Auto und rast über den Streifen, der schon abgeerntet ist. Als wir uns den Flammen nähern, sehen wir, dass nicht der Mähdrescher brennt, sondern nur das Stroh, das in breiten Schwaden auf dem Feld liegt.



"Ingo, zurück!", ruft er den Männern zu, die mit dem Feuerlöscher versuchen, den Brand zu bekämpfen. "Ich hol die Scheibenegge, das Wasserfass!" Egge und Tankwagen stehen bereit für solche Fälle. Zu DDR-Zeiten mussten sie bei Erntearbeiten immer neben dem Feld stehen. Heute ist es ein Problem, den Tankwagen zu befüllen. In vielen Landkreisen darf kein Wasser aus öffentlichen Brunnen, Seen oder Kanälen entnommen werden – Wasser ist knapp. Der Tankwagen der Zerbener Agrar GmbH hat ein Güllegemisch im Bauch.