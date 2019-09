Heinke nimmt mich mit ins Stadtkulturhaus auf dem Gelände des Waschmittelwerks. Es ist ein beliebter Treffpunkt, hier essen Firmenchefs und Mitarbeiter des Industrieparks zu Mittag. Heute ist zum Beispiel auch Thomas Barz da – der frühere Bürgermeister Genthins, der jetzt beim Landkreis arbeitet.

Nachwuchssuche ist schwierig

Ich komme mit Michael Jungk ins Gespräch. Er ist Geschäftsführer der STAG GmbH, die in Genthin unter anderem Tanks für Flüssiggas herstellt. Jungk kommt aus Magdeburg, hat in Frankfurt, München und Leipzig gearbeitet. Nun in Genthin. "Des Geldes wegen bin ich sicher nicht zurückgekehrt", sagt er. Es war die Familie.

Michael Jungk verließ Sachsen-Anhalt – und kam nach einigen Jahren zurück. Bildrechte: MDR/Kalina Bunk Auch wenn die Umsätze in seinem Unternehmen wachsen – für Jungk ist es schwierig, Fachkräfte zu finden. Deswegen stellt er auch Arbeitskräfte ein, die sich erst weiterbilden müssen. Altersteilzeit kann er seinen gut 100 Mitarbeitern nicht anbieten, er braucht die Arbeitskräfte. Die Fluktuation im Unternehmen sei daher gering. Es gebe noch immer eine Unsicherheit aus den Nachwendezeiten, viele Mitarbeiter hätten einen Wunsch nach Stetigkeit.



Das ist verständlich: Denn an dem Standort hatten 1990 noch rund 1.250 Menschen gearbeitet, nach der Wende gab es einen drastischen Personalabbau. Der Geschäftsführer wünscht sich für seine Mitarbeiter mehr Selbstbewusstsein. Sie seien Macher, die viel leisten – und sollten darauf auch stolz sein, meint Jungk.

Als ich ihn frage, was er für die Zukunft erwartet, sieht er Handlungsbedarf in der Politik. Die Landesregierung müsse etwas tun, sonst werde die Region abgehängt. "Man schwingt hier am Rande der Wahrnehmung". Jungk wünscht sich mehr Ansiedlungskampagnen und dass Großkonzerne aktiver auf die Vorteilte der Region aufmerksam gemacht werden. Genthin habe keine direkte Autobahnanbindung, keinen Flughafen in der Nähe – aber zum Beispiel den Elbe-Havel-Kanal, über den man Produkte gut ins Industriegebiet transportieren könne.

Morus-Haus unterstützt Jugendliche seit 25 Jahren

Petra Schiele und Ronny Harzendorf kümmern sich um Jugendliche, die Unterstützung brauchen. Bildrechte: MDR/Kalina Bunk Nach dem Mittagessen mache ich mich noch einmal auf den Weg ins Stadtzentrum. Durch die Brandenburger Straße geht es zum Marktplatz. Ein paar Jugendliche hängen hier rum, es ist ein wenig mehr los als am Vormittag. Ich will als letztes noch zum Jugendhaus Thomas Morus. Es befindet sich fast direkt am Wasserturm, dem Wahrzeichen der Stadt



50 bis 60 Kinder werden hier pro Tag betreut. Demokratie-Rallyes, Interkulturelle Wochen, Poetryslams und Ferienfahrten sind nur ein Bruchteil dessen, was die Mitarbeiter leisten.



Auch hier habe ich Glück. Das Haus ist heute zwar wegen einer Veranstaltung geschlossen, Streetworkern Petra Schiele öffnet mir aber trotzdem die Tür. Sie ist seit 20 Jahren im Jugendhaus und hat über die Jahre viele Vertrauensverhältnisse zu den jungen Leuten aufgebaut. "Da staunt man manchmal in den Begegnungen schon, was die alles geschafft haben", meint Schiele – wenn ein Ausbildungsabbrecher dann doch eine Ausbildung beende zum Beispiel. "Die Dinge brauchen eben Zeit."



Schiele findet, dass sich die Situation für Jugendliche in Genthin in den vergangenen Jahren nicht unbedingt verbessert hat. Das Morus-Haus sei fast der einzige Treffpunkt für sie. Wirtschaftlich sei die Lage aber nicht schlecht, gerade mit Blick auf die Gewerbegebiete. Außerdem seien Institutionen und Firmen gut vernetzt, weil die Stadt nicht so groß sei.

Genthin und die Finanzen Genthin ist wie viele andere Kommunen verschuldet. Die finanzielle Lage ist angespannt, für das laufende Jahr gibt es noch immer keinen Haushalt. Kommende Woche soll darüber abgestimmt werden. Auf Eltern kommen dann wohl höhere Kita-Kosten zu. Die Pläne der Verwaltung sehen vor, die Beiträge ab dem kommenden Jahr um rund 15 Prozent anzuheben.



Wegen der anhaltenden Diskussionen um den Haushalt hatten zuletzt auch Genthiner Vereine Alarm geschlagen. Da der Haushalt nicht steht, zahlt die Stadt aktuell keinen Zuschuss mehr an den Betreiber des Stadtkulturhauses. Mehrere Vereine können das Stadtkulturhaus deswegen aktuell nicht nutzen und fürchten, dass die Kultur in der Stadt ausstirbt.



Auch der Leiter der Einrichtung, Ronny Harzendorf, bemerkt in den Gesprächen mit den Jugendlichen, dass sie sich ihre Zukunft oft nicht in der Stadt vorstellen können. Er selbst kommt ursprünglich aus Genthin und leitet die Einrichtung seit über einem Jahr. "Man fragt sich manchmal schon, was einen hier in der Stadt hält, was man hier reißen kann", sagt Harzendorf. Aber er stellt auch fest:

Genthin gehört einfach zu mir. Ronny Harzendorf, Leiter des Morus-Hauses Genthin

Dieses Gefühl dürfte für viele der Grund sein, warum sie in Genthin bleiben – oder weswegen sie dorthin zurückkommen und sich für gute Perspektiven engagieren. Es ist eine Stadt zwischen Zukunftsbangen und Heimatliebe.