Stadtrat stimmt dafür Burg bekommt Helmut-Kohl-Platz

Die Stadt Burg bekommt einen Helmut-Kohl-Platz. Das hat am Mittwochabend der Stadtrat beschlossen. Die Abstimmung fiel mehrheitlich für die Benennung aus: mit 20 Ja- und 13-Neinstimmen. Es gab eine Enthaltung. Damit ist der Weg frei, um dem ehemaligen Parkplatz vor dem Burger Landratsamt künftig den Namen Helmut-Kohl-Platz zu geben. Der Platz war in Vorbereitung auf die Landesgartenschau in Burg umgestaltet worden.