In Güsen wollen Hobby-Eisenbahner Geschichte wieder lebendigt machen. Deshalb haben sie vor kurzem den Förderverein "BürgerBahnhof Güsen e.V." gegründet worden. Sieben Eisenbahnfans gehören dem Verein bisher an. Ziel des Vereins ist es, den ehemaligen Staatsbahnhof Güsen als kulturelles Denkmal für die Öffentlichkeit zu erhalten. Der Kleinbahnhof ist nach Angaben des Vereins der älteste im Jerichower Land.

Auch die Erforschung und Dokumentation der Geschichte der Eisenbahn in der Gemeinde Elbe-Parey betrachtet der Verein als seine Aufgabe, erklärt Gründungsmitglied David Strößner. Zudem ist die Erhaltung und Aufbereitung historischer Eisenbahnfahrzeuge für den Museumsverkehr zwischen Güsen und Zerben auf der ehemaligen Genthiner Kleinbahn vorgesehen, sagte Stößner.

Daniel Gröner (l.) und David Stößner wollen den Bahnhof wiederbeleben. Bildrechte: MDR/ Marila Zielke

Ende der 1970er Jahre fuhren auf der Kleinbahnstrecke Güsen – Jerichow täglich bis zu elf Züge in jede Richtung. In den 1980er Jahren waren es aber nur noch sieben Zugpaare. Das Aus für die Kleinbahn kam 1994. Damals wurde der Güterverkehr zwischen Zerben und Jerichow eingestellt. Im Mai 1999 bestellte das Land Sachsen-Anhalt den Verkehr auf der Strecke komplett ab, 2005 wurde die Strecke dann stillgelegt. Allerdings blieb der vier Kilometer lange Abschnitt zwischen Güsen und Zerben als Bahnhofsnebengleis des Bahnhofes Güsen in Betrieb.