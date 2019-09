... über die Lebensverhältnisse im Jerichower Land:

Den Leuten hier in der Region geht es nicht schlecht. Hier können sie sich von dem, was sie verdienen, relativ viel leisten. Wir haben sehr niedrige Grundstückspreise und ein deutlich niedrigeres Preisniveau in vielen Dingen. Nicht ohne Grund kommen ganz viele Menschen hier her und wollen ihren Ruhestand hier verbringen.



Ansonsten liegen wir hier auch relativ günstig: der nördliche Teil des Jerichower Landes in der Nähe von Potsdam und Brandenburg, und der südliche Teil direkt an der Landeshauptstadt. Das heißt, wir haben fast alles an Infrastruktur vor der Haustür und das kann man gut und gerne mitnutzen.

... über das, was dem Jerichower Land fehlt:

Wir haben einiges an Infrastruktur nicht. Wenn wir aber das Problem der Mobilität lösen, dann ist es egal, ob wir ein eigenes Theater haben. Ich glaube, das muss man nicht überall vorhalten. Wenn ich Hochkultur genießen will, dann kann ich da hinfahren. Das brauche ich nicht im eigenen Ort.



Wenn wir allerdings den öffentlichen Nahverkehr weiter ausdünnen, braucht man immer ein eigenes Auto, um in die Städte zu kommen. Und das ist nicht für jeden möglich. Ich würde mir wünschen, dass es mal ein Bundesprogramm gibt, mit dem ganz gezielt der öffentliche Nahverkehr gefördert wird. Damit die ländlichen Regionen gut angebunden sind an die lebendigen Metropolen ringsherum. Das würde uns am meisten helfen.

Die Mobilität muss gestärkt werden, dann lassen sich die Menschen gerne hier nieder. Landrat Steffen Burchhardt

Es gibt kritische Infrastruktur, die mir schon wichtig wäre und für die aktuell zu wenig Geld vorhanden ist. Da würde ich mir schon wünschen, dass die Gemeinden besser ausgestattet werden und sie sich um sowas kümmern können. Zum Beispiel Schwimmbäder, die sind rückläufig. Wir haben nur zwei Schwimmhallen im gesamten Landkreis. Das heißt, der gesamte Schwimmunterricht muss sich dort konzentrieren. Und die Städte Burg und Genthin ächzen natürlich auch, weil sie die laufenden Kosten bezahlen, das ist nicht wenig.

... über den Internetausbau im Jerichower Land: