Es ist der dritte Schuldspruch in einem langen Verfahren: Auch das Landgericht Magdeburg hat den früheren Landrat des Jerichower Landes, Lothar Finzelberg, wegen uneidlicher Falschaussage verurteilt. Die Richter verhängten am Mittwoch sechs Monate Haft auf Bewährung sowie eine Geldstrafe in Höhe von 12.000 Euro. Der Vorsitzende Richter Dirk Sternberg sagte zur Begründung, die Kammer sei nach einer umfangreichen Beweisaufnahme zu dem Ergebnis gekommen, dass der Angeklagte vor dem Untersuchungsausschuss zum Müllskandal in seinem Landkreis drei Mal gelogen habe.



Es geht um den Skandal um jahrelange illegale Müllablagerungen in den Tongruben Möckern und Vehlitz. Dabei entstanden Umweltschäden in Millionenhöhe. Es lasse sich anhand von Zeugenaussagen und Schriftstücken belegen, dass Finzelberg als Landrat in die Verwaltungsvorgänge rund um die Tongruben eingriff und die involvierten Unternehmer kannte, bevor der Skandal aufgedeckt wurde, hieß es. Seine gegenteiligen Aussagen vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags vor neun Jahren seien daher falsch. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.